Diyarbakır'da 42 ehliyet sınavı jokeri yakalandı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, bugün yapılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyer sınavına, başkasının yerine katılan 42 joker ve sınava girmesi gereken 42 asıl kursiyer yakalandı.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Büro Amirliğince sınavlarda yapılan usulsüzlüklere yönelik başlatılan çalışmalarda, bugün yapılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyer Sınavı'na başkasının yerine joker olarak giren 42 şüpheli yakalandı. Operasyonu genişleten polis, sınava girmesi gerekirken yerine joker eleman sokan 42 asıl kursiyeri de yakalayarak gözaltına aldı. 'Resmi belgede sahtecilik' ve '6114 sayılı ÖSYM kanuna muhalefet' suçlarından yakalanan 84 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.