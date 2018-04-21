Diyarbakır'da 42 ehliyet sınavı jokeri yakalandı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, bugün yapılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyer sınavına, başkasının yerine katılan 42 joker ve sınava girmesi gereken 42 asıl kursiyer yakalandı.
Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Büro Amirliğince sınavlarda yapılan usulsüzlüklere yönelik başlatılan çalışmalarda, bugün yapılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyer Sınavı'na başkasının yerine joker olarak giren 42 şüpheli yakalandı. Operasyonu genişleten polis, sınava girmesi gerekirken yerine joker eleman sokan 42 asıl kursiyeri de yakalayarak gözaltına aldı. 'Resmi belgede sahtecilik' ve '6114 sayılı ÖSYM kanuna muhalefet' suçlarından yakalanan 84 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Damadın şakası kötü bitti
AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir
İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı
Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama
24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek
Irak'ta seçim öncesi milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!
Hindistan'da çocuk tecavüzüne idam geliyor
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Olay yatak itirafı: Penisimi kırdım!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Xiaomi Mi 7 erteleniyor! Bakın neden...
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum