Diyarbakır'da 59 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yaptığı aramada, 57,5 kilo kubar, 1,5 kilo toz olmak üzere toplam 59 kilo esrar ele geçirildi.
Lice ilçesinde dün ele geçirilen esrar maddesi ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır ili Lice ilçesi Tepe Jandarma Karakol Komutanlığı unsurlarınca, 29 Temmuz 2018 günü saat 17.00'de icra edilen hareketli şok yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında, Lice ilçesi Budak köyünden Tepe köyüne giden araç, şüphe üzerine durdurulmuş, arama kararına istinaden yapılan aramada; aracın bagaj bölümüne ambalajlanarak gizlenmiş, satışa hazır 57,5 kg kubar esrar ve 1,5 kg toz esrar maddesi olmak üzere toplam 59 kg esrar maddesi ele geçirilmiştir. Suçta kullanılan 1 araca el konulmuş, 1 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.
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