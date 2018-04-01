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Diyarbakır’da 700 kilogram esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 15:40 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da durdurulan bir araçta yapılan aramada 700 kilogram esrar ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Silvan yolu üzerinde bir kamyon durdurularak arama yapıldı.

Diyarbakır’da 700 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır’da durdurulan bir araçta yapılan aramada 700 kilogram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Silvan yolu üzerinde bir kamyon durdurularak arama yapıldı. Aramada, kamyonda 700 kilogram esrar bulunurken, D.Ö., D.B. ve E.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Diyarbakır’da 700 kilogram esrar ele geçirildi

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