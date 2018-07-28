Diyarbakır'da anne ve 3 kızı boğuldu (1)

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde çırpınmaya başlayan 12 yaşındaki kız çocuğu ile kendisi kurtarmaya çalışan annesi ve 2 kardeşi boğularak yaşamını yitirdi. Anne ve 3 çocuğunun cesetleri, yapılan çalışmayla bulanarak göletten çıkarıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde yaşayan birkaç aile, bugün piknik yapmak için Silvan ilçesine bağlı Görpınar köyü, Çalıönü mezrası yakınlarındaki Malabadi Baraj Gölü kıyısına gitti. Burada, anne ve 3 kızı, serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra kardeşlerden en küçüğü olan 12 yaşındaki kız çocuğu, suda çırpınmaya başladı. Büyük paniğin yaşandığı baraj gölünde, 50 yaşındaki anne ile 15 ve 18 yaşlarındaki diğer kızları yardıma koştu. Ancak anne ve kızları, gözden kayboldu.
Diğer ailelerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, arama kurtarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve 3 kızı, kısa süreli çalışmayla gölden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde anne ve kızlarının yaşamlarını yitirdiği belirlendi.
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