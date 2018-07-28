HABER

Diyarbakır'da anne ve 3 kızı boğuldu (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 14:36 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde çırpınmaya başlayan 12 yaşındaki kız çocuğu ile kendisi kurtarmaya çalışan annesi ve 2 kardeşi boğularak yaşamını yitirdi.

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde çırpınmaya başlayan 12 yaşındaki kız çocuğu ile kendisi kurtarmaya çalışan annesi ve 2 kardeşi boğularak yaşamını yitirdi. Anne ve 3 çocuğunun cesetleri, yapılan çalışmayla bulanarak göletten çıkarıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde yaşayan birkaç aile, bugün piknik yapmak için Silvan ilçesine bağlı Görpınar köyü, Çalıönü mezrası yakınlarındaki Malabadi Baraj Gölü kıyısına gitti. Burada, anne ve 3 kızı, serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra kardeşlerden en küçüğü olan 12 yaşındaki kız çocuğu, suda çırpınmaya başladı. Büyük paniğin yaşandığı baraj gölünde, 50 yaşındaki anne ile 15 ve 18 yaşlarındaki diğer kızları yardıma koştu. Ancak anne ve kızları, gözden kayboldu.
​Diğer ailelerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, arama kurtarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve 3 kızı, kısa süreli çalışmayla gölden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde anne ve kızlarının yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kardeşinin intihar ettiği yerde yaşamına son verdiKardeşinin intihar ettiği yerde yaşamına son verdi
Ablası kaçırılan gencin saldırısında ölü sayısı 2'ye çıktıAblası kaçırılan gencin saldırısında ölü sayısı 2'ye çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastanede skandal hata! Çocuğun cinsiyetini yanlış yazdılar

Hastanede skandal hata! Çocuğun cinsiyetini yanlış yazdılar

30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı

30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı

Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.