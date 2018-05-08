HABER

Diyarbakır'da aranan zanlı ortalığı karıştırdı, silahlar patladı, 2 polis ve zanlı yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 15:34 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir kişinin polis tarafından yakalanması sırasında çıkan olayda, 2 polis memuru bıçak ile zanlı ise kaçmaya çalışırken polis tarafından bacağından silah ile vurularak yaralandı.

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir kişinin polis tarafından yakalanması sırasında çıkan olayda, 2 polis memuru bıçak ile zanlı ise kaçmaya çalışırken polis tarafından bacağından silah ile vurularak yaralandı. Bağlar ve Yenişehir ilçeleri arasındaki hemzemin geçidini karıştıran ve trafiğin kısa süre aksamasına neden olan olaydan sonra 2 yaralı polis ve polisleri yaralayıp kaçmak istenken yakalanan zanlı tedavi için hastaneye kaldırdı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, hırsızlık suçundan aranması bulunan Ozan Ç'nin bulunduğu Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesindeki adrese gitti. Zanlıyı burada yakalayan polisler, iddiaya göre, Ozan Ç'yi araca bindirdiği sırada güçlük çıkararak arkadaşlarıyla birlikte yaygara yaptı. Bir anda yaşanan arbede sonrası artan kalabalık, polise taş atarken, Ozan Ç., cebindeki bıçağı çıkararak 2 polis kolundan yaraladı. Taşkınlığın devam etmesi üzerine polis havaya ateş ederek, kalabalığı dağıtmak isterken, Ozan Ç., kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından ayağından vuruldu. Olay yerine çok sayıda terör, asayiş, özel harekat ekipleri sevk edilirken, bölgede olayların büyümemesi için çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. Kolundan yaralanan 2 polis Selahattini Eyubi Devlet Hastanesi Ek binasına sevk edilirken, yaralı zanlı Ozan Ç. Selahattini Eyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Merkez Bağlar ilçesi ile Yenişehir ilçesi sınırındaki hemzemin geçidini karıştıran olaydan sonra olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Silahlarında ateşlendiği olay nedeniyle trafik kısa süreliğine bölgede aksadı.

Eski Bakan'a büyük tepki! Ölüm anı fotoğrafı paylaşıldıEski Bakan'a büyük tepki! Ölüm anı fotoğrafı paylaşıldı
Akşener imza sürecini sonlandırdı! İşte ulaştığı rakam!Akşener imza sürecini sonlandırdı! İşte ulaştığı rakam!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a zeytin dalı jestiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a zeytin dalı jesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı, balkonda uyuyakaldı

Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı, balkonda uyuyakaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.