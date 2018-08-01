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Diyarbakır'da arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 18:29 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde komşu köylerdeki iki aile arasında çıkan arazi kavgasında Vedat Koyun (39) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde komşu köylerdeki iki aile arasında çıkan arazi kavgasında Vedat Koyun (39) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Silvan ilçesine bağlı Sulubağ ile Bağdere köylerindeki iki aile arasında, bugün öğle saatlerinde arazi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında, iki ailenin gençleri, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Silahların da kullandığı kavgada, Vedat Koyun olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, tarafların tekrar karşı karşıya gelmemesi için yoğun güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ilçede bulunan devlet hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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