Diyarbakır'da arazi kavgası: 4 ölü, 2 yaralı (1)

Esat TAŞTEKİN (DHA) - DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesi Akçakale Köyü Şeyh Gür mezrasında aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında çıkan çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
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