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Diyarbakır’da asayiş uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 20:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.Diyarbakır’da huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Diyarbakır’da asayiş uygulaması

Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Diyarbakır’da huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde eşzamanlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesinde cadde, sokak ve parkların denetlendiği uygulamada, şüpheli şahıslar tek tek durdurularak arandı ve GBT sorgusu yapıldı. Hava destekli operasyonda helikopter ile sokaklar taranarak, şüpheli görülen durumlar an be an uygulama yapan birimlere aktarıldı. Huzur ve güvenin devamlılığı için uygulamaların aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

Diyarbakır’da asayiş uygulaması

Diyarbakır’da asayiş uygulaması

Diyarbakır’da asayiş uygulaması

Diyarbakır’da asayiş uygulaması

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