HABER

Diyarbakır'da aynı yerde art arda 2 kaza: 2 ölü, 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 16:23 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'da, lastiği patlayan hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı.

Diyarbakır'da aynı yerde art arda 2 kaza: 2 ölü, 13 yaralı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, lastiği patlayan hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. Yoldan geçen düğün konvoyundaki otomobil sürücüsünün yavaşlayıp, kazayı izlemesi sonucu bu kez de konvoydaki araçlar çarpıştı. İki kazada 2 kişi ölürken, 13 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır- Silvan yolunun 35'inci kilometresinde bulanan Çemberli köyü yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AT 078 plakalı hafif ticari araç, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkıp, karşıdan gelen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 SZ 787 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar, yoldan çıkarak, şarampole yuvarlandı. Bu sırada, olay yerinden geçen düğün konvoyunda bulunan otomobil sürücüsünün kazaya bakmak için yavaşlaması sonucu arkadan gelen diğer araçlar çarpıştı. İki ayrı kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da aynı yerde art arda 2 kaza: 2 ölü, 13 yaralıDiyarbakır'da aynı yerde art arda 2 kaza: 2 ölü, 13 yaralıDiyarbakır'da aynı yerde art arda 2 kaza: 2 ölü, 13 yaralıDiyarbakır'da aynı yerde art arda 2 kaza: 2 ölü, 13 yaralı

Suriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkelerSuriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkeler
3. Dünya Savaşı'nda taraflar belli oldu! 3. Dünya Savaşı'nda taraflar belli oldu!
AK Partili Külünk'ten olay paylaşımAK Partili Külünk'ten olay paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'de korku dolu anlar!

Taksim'de korku dolu anlar!

Kars'ın son Estonyalısı

Kars'ın son Estonyalısı

Kartal'da düğün konvoyunda kaza:1 ölü 1 yaralı

Kartal'da düğün konvoyunda kaza:1 ölü 1 yaralı

Fuhuş yaparken yakalandı! Polisi görünce 2'inci kattan atladı

Fuhuş yaparken yakalandı! Polisi görünce 2'inci kattan atladı

Film gibi olay! Gerçeği 47 yıl sonra öğrendi

Film gibi olay! Gerçeği 47 yıl sonra öğrendi

Sakarya’daki istismar skandalında zihinsel engelli kızın ailesinden kan donduran ifade

Sakarya’daki istismar skandalında zihinsel engelli kızın ailesinden kan donduran ifade

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.