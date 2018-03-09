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Diyarbakır’da balon dolum merkezinde patlama: Yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 11:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan bir balon dolum merkezinde helyum gazı nedeniyle patlama meydana geldi.

Diyarbakır’da balon dolum merkezinde patlama: Yaralılar var

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan bir balon dolum merkezinde helyum gazı nedeniyle patlama meydana geldi. Yaralıların bulunduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Olay, merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Sento Caddesi’nde bulunan bir balon dolum merkezinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, burada helyum gazı nedeniyle şiddetli bir patlama yaşandı. Yaralananların olduğu patlamada iş yeri hasar görürken, çevresindeki bazı binaların camları kırıldı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Diyarbakır’da balon dolum merkezinde patlama: Yaralılar var

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