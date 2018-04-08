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Diyarbakır’da “Bayrak 81” operasyonu başarıyla tamamlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 10:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen ve biri aranan teröristler listesi yeşil kategorisinde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda piyasa değeri 25 milyon 342 bin 500 TL olan esrar ile silah ve mühimmatlar ele geçirildi.Diyarbakır Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca, Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik 4 Nisan’da başlatılan “Bayrak-81 Şehit Gönüllü Köy Korucusu Yaseddin Opçin Müşterek Operasyonu”nun dün 23.00 itibariyle başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Diyarbakır’ın Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen ve biri aranan teröristler listesi yeşil kategorisinde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda piyasa değeri 25 milyon 342 bin 500 TL olan esrar ile silah ve mühimmatlar ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca, Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik 4 Nisan’da başlatılan “Bayrak-81 Şehit Gönüllü Köy Korucusu Yaseddin Opçin Müşterek Operasyonu”nun dün 23.00 itibariyle başarıyla tamamlandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, operasyonda İçişleri Bakanlığının yeşil renkli kod listesi ile aranmakta olan “Demhat Cilo” kod adlı Eyüp Çelik ile “Şervan Azat” kod adlı Ömer Kaya isimli 2 teröristin ölü olarak etkisiz hale getirildiği anımsatıldı. Operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 7 adet doğal mağara ve 8 adet sığınağın tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiğine dikkat çekilen açıklamada, “3 farklı noktada birbiriyle irtibatlı olarak 3 ayrı düdüklü tencere içerisine amonyum nitrat şeker karışımıyla hazırlanmış, 1 adet uzaktan kumandalı mayın/EYP düzeneği tespit edilmeyi müteakip yerinde tahrip edilmiştir” denildi.
Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerleri ile sığınak, ağaçlık, çalılık, kayalık alanlar ve toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 263 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 93 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 10 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca, 2 adet el bombası, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet dürbün, 1 adet ateşleme anahtarı, 11 takım terörist kıyafeti, 1 adet sırt çantası, 2 adet büyük tüp, 1 adet piknik tüpü ile çok sayıda örgütsel doküman, giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği kaydedildi.
Operasyonda, yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde, geçici olarak 10 adet şok yol kontrol ve arama noktaları kurulduğunun bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Görevli personel tarafından 2 bin 131 şahıs ve 578 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 103 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, yakalanan 28 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır.”
Açıklamada, narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde ise, piyasa değeri 25 milyon 342 bin 500 TL olan 2 bin 500 metrekarelik alan içerisinde 3 bin 175 kök kenevir bitkisi ile birlikte 1 ton 626 kilogram toz esrar maddesinin ele geçirildiği belirtildi. Uyuşturucu maddenin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alındığını duyurulduğu açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu maddenin günlük kullanım değerleri göz önüne alındığında bir günde toplam 406 bin 500 bireyin uyuşturucu maddeden zehirlenmesinin önüne geçildiğine dikkat çekildi.

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