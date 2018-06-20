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Diyarbakır'da 'Bölge Güvenlik Toplantısı' yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 12:19 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce başkanlığında bölgedeki 5 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarının katıldığı, 'Bölge Güvenlik Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, seçimler için güvenlik önlemlerinin ele alındığı belirtildi.

Diyarbakır'da 'Bölge Güvenlik Toplantısı' yapıldı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce başkanlığında bölgedeki 5 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarının katıldığı, 'Bölge Güvenlik Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, seçimler için güvenlik önlemlerinin ele alındığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce başkanlığında Diyarbakır Valiliği'nde dün gerçekleşen ve basına kapalı yapılan, 'Bölge Güvenlik Toplantısı'na, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Bingöl valileri, emniyet müdürleri, il jandarma komutanları katıldı. Toplantıda, özellikle 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilli seçiminde alınacak önlemlerin görüşüldüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da 'Bölge Güvenlik Toplantısı' yapıldı

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