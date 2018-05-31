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Diyarbakır'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 11:13 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesi kırsalında, yol kontrolü ve arama faaliyeti yapan güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan güvenlik korucusu Emrah Tezgel, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Diyarbakır'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit (2)- Yeniden

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Hani ilçesi kırsalında, yol kontrolü ve arama faaliyeti yapan güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan güvenlik korucusu Emrah Tezgel, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Dün saat 19.20'de, Hani ilçesi Topçular ve Yukarıturalı köylerinin yol ayrımında kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştiren güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ağır yaralanan güvenlik korucusu Emrah Tezgel, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine karşın şehit oldu.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı çatışma sonucunda, yaralanan 1 kahraman güvenlik korucumuz, helikopterle sevk edildiği Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 31 Mayıs 2018 Perşembe günü kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona devam edilmektedir" denildi.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit (2)- Yeniden

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