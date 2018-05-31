HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Diyarbakır'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 16:59 | Son Güncelleme

ŞEHİT KORUCU TOPRAĞA VERİLDİ Diyarbakır'ın Hani ilçesinde dün akşam yol kontrolü ve arama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Emrah Tezgel, ilçeye bağlı Kuyular köyünde düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit (3)

ŞEHİT KORUCU TOPRAĞA VERİLDİ
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde dün akşam yol kontrolü ve arama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Emrah Tezgel, ilçeye bağlı Kuyular köyünde düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
Hani ilçesine bağlı Kuyular köyünde düzenlenen törene, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, askeri erkân ve şehit güvenlik korucusunun yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Şehit Güvenlik Korucusu Emrah Tezgel, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit (3)Diyarbakır'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit (3)

PARTNERUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınızUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınız
Tekirdağ'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandıTekirdağ'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Bilecik'e şehit ateşi düştüBilecik'e şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Skandal iddia! 'Tosic, eşi Jelena Karleusa'yı Aslı Enver'le aldattı'

Skandal iddia! 'Tosic, eşi Jelena Karleusa'yı Aslı Enver'le aldattı'

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

Lüks araçlı Pendik sapığının cezası belli oldu!

Lüks araçlı Pendik sapığının cezası belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.