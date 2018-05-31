Diyarbakır'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Hani ilçesi kırsalında, yol kontrolü ve arama faaliyeti yapan güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan 1 güvenlik korucusu, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 19.20'de, Hani ilçesi Topçular ve Yukarıturalı köylerinin yol ayrımında kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştiren güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında silahlı çatışma çıktığı belirtildi. Çatışmada yaralanan 1 güvenlik korucusunun kaldırıldığı hastanede şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Silahlı çatışma sonucunda, yaralanan 1 kahraman güvenlik korucumuz, helikopterle sevk edildiği Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 31 Mayıs 2018 Perşembe günü kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona devam edilmektedir" denildi.
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