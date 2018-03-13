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Diyarbakır'da çatışma: 2 asker hafif yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 16:37 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın kırsal kesiminde, PKK terör örgütüne mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 2 asker hafif yaralandı.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın kırsal kesiminde, PKK terör örgütüne mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 2 asker hafif yaralandı. Diyarbakır'ın Dicle ilçesi ile Elazığ sınırı bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü operasyon sırasında çatışma çıktı. Çatışmada, açılan ilk ateşte 2 asker yaralandı. Hafif yaralandığı belirlenen askerler, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerlerin durumunun iyi olduğu, bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.

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