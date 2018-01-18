Diyarbakır’da cinayet sonrası 4 ev kundaklandı

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde dün öldürülen Yusuf Güneş'in cinayet zanlılarına ait olduğu belirtilen 4 evin kundaklandığı iddia edildi.
Merkez Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde öldürülen Yusuf Güneş'in cinayet zanlılarına ait olduğu iddia edilen 4 ev, bugün saat 17.30 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa süreli çalışmayla söndürdü.
Bu arada, dünkü olayın ardından mahallede gerginlik yaşandığı, cinayeti işleyenlerle bağlantısı olduğu öne sürülen ailelerin evlerini tahliye ettiği belirtildi. Mahallede, polisin zırhlı araçlarla aldığı geniş güvenlik önlemi sürüyor.
FOTOĞRAFLI
PKK Afrin'den sınırdaki hastanelere saldırdı! Yaralılar var
İsrail özür diledi!
Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar
Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu
AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi
Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu
Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...
İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?
Evinin bodrumundan servet çıktı!
Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber
Dondu, ölü bedeni hayata geri döndü!