Diyarbakır’da cinayet sonrası 4 ev kundaklandı

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde dün öldürülen Yusuf Güneş'in cinayet zanlılarına ait olduğu belirtilen 4 evin kundaklandığı iddia edildi.

Merkez Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde öldürülen Yusuf Güneş'in cinayet zanlılarına ait olduğu iddia edilen 4 ev, bugün saat 17.30 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa süreli çalışmayla söndürdü.

Bu arada, dünkü olayın ardından mahallede gerginlik yaşandığı, cinayeti işleyenlerle bağlantısı olduğu öne sürülen ailelerin evlerini tahliye ettiği belirtildi. Mahallede, polisin zırhlı araçlarla aldığı geniş güvenlik önlemi sürüyor.