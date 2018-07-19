Diyarbakır'da çoban köpeklerini dövüştürüp görüntüleri paylaştılar

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, kimliği tespit edilemeyen kişiler, köyde çoban köpeklerini dövüştürerek, çektikleri videoları sosyal medyada yayınladı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından harekete geçen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başta olmak üzere ilgili kurumlara şikayette bulundu.

Diyarbakır'da kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler, köyde tarlada çoban köpeklerini dövüştürürerek, görüntüleri sosyal medyada yayınladı. A.A. adlı kullanıcı tarafından paylaşım sitesine yüklenen 2 videoda, köpeklerin eziyet edilerek dövüştürüldüğü ve sopalarla dövüldüğü görülürken, bir kişinin de olay anını kameraya çektiği tespit edildi.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine HAYTAP Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler, sitelerin linki ile birlikte ilgili kurumlara şikayette bulundu. CİMER'e de şikayette bulunan Ekmekçiler, bu tarz köpek dövüştürmelerine daha önce de rastladıklarını belirterek, "Kırsal kesimde sık sık yapılan bir eylem. Hayvanlar birbirlerine zarar vermek istemedikleri halde, bu insanlar zorla dövüşmeye zorluyor. Bu hayvanlar yaralandıktan sonra, bazıları bizleri arayıp, tedavisi konusunda yardım talebinde bulunuyor. Bu vahşi eylemlerin engellenmesi amacıyla, bu kişilerin yakalanmasını istiyorum ve yetkilileri göreve davet ediyorum. Hayvanları Koruma Kanunu maalesef yeterli değil. Kanunun Meclis'ten bir an önce düzenlenerek geçmesini talep ediyoruz" dedi.

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