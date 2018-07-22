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Diyarbakır’da çocuk kavgasına aileler karıştı: 2'si ağır 8 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 21:47 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya ailelerin de dahil olması sonucu taraflar, silah, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya ailelerin de dahil olması sonucu taraflar, silah, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Kavgada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 143'üncü sokakta çocuklar arasında iddiaya göre kavga çıktı. Mahallede ailelerin de dahil olması sonucu sözlü olarak başlayan tartışmada, silah, sopa ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahalle kavgasında, 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kavgayı, bölgeye sevk edilen polisler güçlükle ayırdı. Bölgeye sevkedilen çok sayıda ambulansla yaralı 8 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıdan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polisin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

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