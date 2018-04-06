HABER

Diyarbakır’da dev asayiş uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 23:44 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da terör örgütü yandaşlarının korsan gösterilerine sahne olan, uyuşturucu satıcılarının yoğun olduğu sokaklar, polisin art arda düzenlediği operasyonlarla huzura kavuştu.Diyarbakır’da terör örgütü yandaşlarının gösterilerine sahne olan, uyuşturucu satıcılarının yoğun olduğu Benusen ve Şehitlik Mahallerinin sokaklarında art arda düzenlendiği operasyonlarla temizledi.

Diyarbakır’da terör örgütü yandaşlarının korsan gösterilerine sahne olan, uyuşturucu satıcılarının yoğun olduğu sokaklar, polisin art arda düzenlediği operasyonlarla huzura kavuştu.
Diyarbakır’da terör örgütü yandaşlarının gösterilerine sahne olan, uyuşturucu satıcılarının yoğun olduğu Benusen ve Şehitlik Mahallerinin sokaklarında art arda düzenlendiği operasyonlarla temizledi. Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için polis ekipleri bir dönem girilemez denilen sokaklarda asayiş uygulaması yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, helikopter destekli KOM, Narkotik, Çocuk, TEM, Güvenlik, Çevik Kuvvet, Özel Harekât, Havacılık, Foto Film, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerinin destek verdiği uygulamaya 25’i amir 360 personel katıldı. Oluşturulan 8 sabit ve 5 seyyar uygulama noktasının yanı sıra 6 güzergâhta eş zamanlı olarak arama ve tarama faaliyetleri yapıldı.

Sokaklar bir bir tarandı
Polis ekipleri, dar sokaklara girerek şüpheli gördüğü şahısları GBT taramasında geçirdi ve şüpheleri araçları aradı. Helikopterden an be an alınan veriler doğrultusunda sokaklarda görülen şüpheli hareketler incelendi. Uygulama neticesinde yaralama suçundan aranması olan 1 şahıs yakalandı, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 17 şahsa askerlik yönünden gerekli tebliğ işlemleri yapıldı. 1 araca 108 TL trafik cezası uygulanırken, 1 şahıs üzerinden de 7 gram esrar ele geçirildi.

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!
Böyle isyan etti: İlk hedef bendimBöyle isyan etti: İlk hedef bendim
Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

Medipol Başakşehir 1 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Medipol Başakşehir 1 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın

Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın

İstanbul'da dehşet! Kocasını av tüfeğiyle öldürdü

İstanbul'da dehşet! Kocasını av tüfeğiyle öldürdü

Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...

12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.