Diyarbakır’da Ergenekon Ocakları İl Başkanlığı kundaklandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın terör bağlantısı araştırılıyor.
Olay, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Ergenekon Ocakları İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı il binasına gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler binanın alt katındaki pencerenin camını kırarak, içeriye yanıcı cisim attı. Maddi hasara neden olayda, yere döşeli olan yanmayı önleyici strafor sayesinde alevler büyümeden söndü. Alevlerin içeride bulunan piknik tüpüne sıçramaması ise olası bir faciayı önledi. Durumu fark eden yöneticilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve Terörle Mücadele ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri yangının çıkış sebebi ve terörle bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.
“25 Mart’ta yapılacak miting nedeniyle”
İl Başkan Yardımcısı Ali Kırgın, olayın terörle bağlantısı olduğunu düşündüklerini ifade ederek, “25 Mart’ta Nevruz alanında yapacağımız mitingden dolayı bize düzenlenmiş olan bir suikasttır. Yapan kişi veya kişilerden şikayetçiyiz. Bizi kimse korkutamaz. Böyle ufak tefek şeyler bizi korkutamaz. Camı kırıp içeri bir şey atmışlar. Molotof mu veya başka bir şey mi bilmiyoruz” dedi.
Bakan Soylu'nun istifa söylentilerinin arkasındaki kriz ne?
Aczimendi Şeyhi Gündüz'den skandal sözler: Kızları gömmek yerine boyunlarını kesselerdi
Hastanede dehşet anları! Doktor acil serviste kurşun yağmuruna tuttu!
Sporu bırakıp cinsel içerikli filmlerde oynamaya başlamıştı, pistlere geri dönüyor
ABD 4 aydır bu olayı çözmeye çalışıyor
Nokia 8110 geri dönüyor
Sualtındaki gizemli dünya açığa çıkıyor
Sevgilisinin oğluna tecavüz edip öldürdü!
İş adamı ve eşinin Türkiye tatili kabusa döndü
Samsung'un yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile Nokia'nın son bombası satışta!
Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı
Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama
AK Parti kongresinde ilginç görüntü! Başbakan Yıldırım'ın kıyafeti dikkat çekti!
Cinsel terapistten olay tavsiyeler
Okuyucu Yorumları 0 yorum