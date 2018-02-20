Diyarbakır’da Et ve Süt Kurumuna saldırı

Diyarbakır’da Et ve Süt Kurumuna kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce patlayıcı madde atıldı. Polis saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde bulunan Et ve Süt Kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 19.30 sıralarında kuruma kimliği belirsiz kişi veya kişilerce güçlendirilmiş torpil atıldı. Bahçe duvarını aşamayan torpil cadde üzerinde patladı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu. Polis saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.