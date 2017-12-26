Diyarbakır'da gaybubet evlerine operasyon: 7 gözaltı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyelerinin gizlendiği 13 ayrı gaybubet evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında örgütün KKTC sorumluları oldukları iddia edilen kişilerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında firari olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üst düzey yöneticileri ve mensuplarının gizlendikleri ve faaliyetlerini yürüttüğü belirtilen 13 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gaybubet olarak adlandırılan evlere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinin operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında evlerde yapılan aramalarda, sahte kimlik belgeleri ve yastık ile yatak altlarına gizlenmiş 23 bin 440 TL ve 5 bin dolar para ele geçirildi. Gözaltına alınanların arasında örgütün KKTC sorumluları olduğu iddia edilen 2 kişinin de bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam etiği öğrenildi.