Diyarbakır'da geçen yıl 13 bin 960 dilenciye yasal işlem yapıldı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin geçen yıl gerçekleştirdiği denetimlerde, kent merkezinde 13 bin 960 dilenciye yasal işlem yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ocak-Aralık 2017 tarihleri arasında, kent merkezinde toplu taşıma, kaçak yapı, iş yeri ruhsat ve kaldırım işgali olmak üzere toplam 87 bin 610 denetim gerçekleştirerek, belediye mevzuatına aykırı hareket eden, 3 bin 133 iş yeri hakkında cezai işlem uyguladı. Kent merkezinde 9 bin 315 iş yerini denetlenirken, belediye mevzuatına uymayan 1955 iş yerinde durum tespit tutanağı düzenlendi ve 521 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Bağlar ilçesindeki sebze meyve hali kompleksinde bulunan iş yerleri de temizlik, işgal ve hatalı park etme bakımından denetime tabi tutu. Zabıta ekipleri, 9 ay süresince hal kayıt sisteminde bulunan 12 bin 571 araç ve iş yerini denetledi. Meyve ve sebze hali içinde hatalı park ederek yaya ve araç trafiğine engel olan 5 bin 649 araca müdahalede bulunuldu ve 5 bin 681 iş yerinde işgal ve temizlik konularında denetim gerçekleştirildi.