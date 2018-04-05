Diyarbakır’da gıda zehirlenmesi iddiası

Diyarbakır’ın Dicle ilçesindeki bir okulda çok sayıda öğrenci, öğle yemeğinin ardından rahatsızlanarak, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Dicle ilçesi Karagömü İlköğretim Okulunda taşımalı eğitim sistemiyle öğrenim gören çok sayıda öğrenci, öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Öğretmenlerine karınlarının ağrıdığını söyleyen öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) telefonla ulaştığı okul müdürü açıklama yapmaktan kaçınırken, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise öğrencilerin hastaneye kaldırıldığını ancak olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.