Diyarbakır’da gıda zehirlenmesi iddiası

Diyarbakır’ın Dicle ilçesindeki bir okulda çok sayıda öğrenci, öğle yemeğinin ardından rahatsızlanarak, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Dicle ilçesi Karagömü İlköğretim Okulunda taşımalı eğitim sistemiyle öğrenim gören çok sayıda öğrenci, öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Öğretmenlerine karınlarının ağrıdığını söyleyen öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) telefonla ulaştığı okul müdürü açıklama yapmaktan kaçınırken, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise öğrencilerin hastaneye kaldırıldığını ancak olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.
Son dakika! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik
İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adam şaşkınlık yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Huawei Mate 10 ucuzluyor
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum