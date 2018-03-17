HABER

Diyarbakır'da giyim mağazasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 13:13 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, bir giyim mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Diyarbakır'da giyim mağazasında yangın

Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, bir giyim mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mağazadaki müşteri ve çalışanlar korkuyla kendilerini dışarı attı. Yan taraftaki banka şubesine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede mağazayı sararken, içerideki müşteri ve çalışanlar panikle dışarıya koştu. Alevler kısa sürede mağaza yanında bulunan bir banka şubesinin üst katına da sıçradı. İhbarla bölgeye gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri de caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Mağazadan yükselen dumanlar kentin birçok noktasından göründü. İtfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasının ardından alevler söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da giyim mağazasında yangınDiyarbakır'da giyim mağazasında yangınDiyarbakır'da giyim mağazasında yangınDiyarbakır'da giyim mağazasında yangın

Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!
Cübbeli Hoca Nurettin Yıldız'ı ziyaret ettiCübbeli Hoca Nurettin Yıldız'ı ziyaret etti
Düşen jetle ilgili İran'dan kritik açıklama!Düşen jetle ilgili İran'dan kritik açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.