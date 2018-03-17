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Diyarbakır'da giyim mağazasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 13:19 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, bir giyim mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, bir giyim mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mağazadaki müşteri ve çalışanlar korkuyla kendilerini dışarı attı. Yan taraftaki banka şubesine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede mağazayı sararken, içerideki müşteri ve çalışanlar panikle dışarıya koştu. Alevler kısa sürede mağaza yanında bulunan bir banka şubesinin üst katına da sıçradı. İhbarla bölgeye gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri de caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Mağazadan yükselen dumanlar kentin birçok noktasından göründü. İtfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasının ardından alevler söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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