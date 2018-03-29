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Diyarbakır’da güvenlik personeline saldıran 3 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 20:14 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde güvenlik güçlerine saldırdıktan sonra kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde bir grup PKK’lı terörist tarafından roketatar ve silahlarla düzenlenen saldırıda 6 asker yaralanmıştı.

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde güvenlik güçlerine saldırdıktan sonra kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde bir grup PKK’lı terörist tarafından roketatar ve silahlarla düzenlenen saldırıda 6 asker yaralanmıştı. Teröristlerin hain saldırısı sonrasında bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından 3 kişi olduğu tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan süren takip sonucu, kaçan 3 teröristin yeri tespit edildi. Noktaları tespit edilen teröristlere Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile yapılan atışlar sonrasında 3 terörist de silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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