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Diyarbakır’da hain pusu: 2 şehit

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 17:24 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde teröristler tarafından seyir halinde olan bir araca yapılan hain saldırıda 1 uzman çavuş ile araçta bulunan 1 sivil olmak üzere 2 kişi şehit oldu.Edinilen bilgiye göre, teröristler tarafından Hani ilçesine bağlı Topçular Jandarma Karakol Komutanlığı’na gitmekte olan sivil bir araca ateş açıldı.

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde teröristler tarafından seyir halinde olan bir araca yapılan hain saldırıda 1 uzman çavuş ile araçta bulunan 1 sivil olmak üzere 2 kişi şehit oldu.
Edinilen bilgiye göre, teröristler tarafından Hani ilçesine bağlı Topçular Jandarma Karakol Komutanlığı’na gitmekte olan sivil bir araca ateş açıldı. Hain saldırıda araç içinde bulunan 1 uzman çavuş ile 1 sivil şehit oldu. Saldırı sonrasında kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

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