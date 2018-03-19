Diyarbakır’da hain pusu: 2 şehit

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde teröristler tarafından seyir halinde olan bir araca yapılan hain saldırıda 1 uzman çavuş ile araçta bulunan 1 sivil olmak üzere 2 kişi şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, teröristler tarafından Hani ilçesine bağlı Topçular Jandarma Karakol Komutanlığı’na gitmekte olan sivil bir araca ateş açıldı. Hain saldırıda araç içinde bulunan 1 uzman çavuş ile 1 sivil şehit oldu. Saldırı sonrasında kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.