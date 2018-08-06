Diyarbakır'da hava değişimi iznine çıkan Kayserili askerden haber yok

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesine bağlı Sarıca Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan Doğan Cerit'e (20), psikolojik sorunları nedeniyle 1 ay hava değişimi izni verildi. Kayseri'de bulunan evine gitmek üzere 4 Ağustos'ta yola çıkan Doğan'dan 3 gündür haber alamayan ailesi, bir an önce çocuklarına kavuşmak istiyor.

Kayseri'de oturan Doğan Cerit, Bilecik'te acemi birliği görevini yaptıktan sonra usta birliği için Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Sarıca Jandarma Karakolu'na gitti. Psikolojik sorunları olan Cerit, 1 ay sonra hava değişimi iznine çıkarıldı. 1 aylık hava değişimi izni için Kayseri'deki evine gelmek üzere birliğinden çıkan Doğan Cerit, karakola çağrılan araç ile toplanma merkezine götürüldü. Burada yaklaşık 2 gün bekletilen Cerit, geçen 4 Ağustos'ta Diyarbakır otobüs terminaline gitmek üzere yola çıktı. Ancak Doğan Cerit'ten bir daha haber alınamadı.

Cerit Ailesi, oğullarına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, henüz Doğan Cerit'in izine rastlamadı. Oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen Rahşan Cerit, şunları söyledi:

"Çocuğum Eğil Sarıca Karakolu'na göreve gitti. Bir süre sonra ben çocuğuma ulaşamayınca karakolu aradım. Bana 'Çocuğunuz hava değişimine gitti' dediler. Ben de 'Neden haberim yok?' deyince, 'Toplanma merkezine gitti' dediler. Bu arada yine çocuğumu aradım, ulaşamayınca, toplanma merkezini aradım. Çocuğumla orada konuştum. Bana, 'Anne ben geleceğim' dedi. En son Cumartesi günüydü 'Saat 20.00'ye bana bilet al' dedi. Biz de gittik biletini aldık, birkaç sefer yine aradık, ulaşamadık sonra saat 18.30 gibi askeriyeden çıktığını söylediler. Oğlumu aradığımda saat 18.45'ti, 'Anne 15-20 dakikaya terminalde olurum' dedi. Daha sonra kendisine ulaşamadım. Otobüs şirketinden bizi aradılar, 'Yolcunuz otobüse binmedi' dediler. Tekrar askeriyeyi aradık, toplanma merkezini, 'Bizim çocuğumuz otobüse binmemiş nasıl olur böyle bir şey?' dedik. Onlar da 18.30'da çocuğumu araba çağırıp gönderdiklerini söylediler."

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ile görüştüklerini ve polis ekiplerinin elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten anne Cerit, "Oğlum en son terminal ATM'sinde görülüyor. Şu ana kadar bir bilgi alınmaması benim kafama takılıyor. Telefon sinyalinden ulaşılamıyor mu?" ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarını tutamayan babaanne Meryem Cerit (63) ise yetkililere seslenerek, "Bir an önce torunumun bulunmasını istiyorum. Allah rızası için çocuğumun hiçbir sorunu yoktu, ailesine hiç dayanamazdı" dedi.

6 ay sonra askere gidecek kardeş Gürkan Cerit ise "Ağabeyim 65 gün acemi birliği yaptı. Acemi birliğinden sonra Diyarbakır'ın bir köyüne usta birliğini yapmaya gitti. Biz buradan bir asker gönderirken vatana millete gönderiyoruz. Bir ana, bir kardeş gururlanıyor, vatana asker yolluyoruz diye. 6 ay sonra Allah izin verirse, ben de gideceğim. Bir erkeğin hayalidir askere gitmek, biz askerimizi sağ salim gönderdik, vatanımıza milletimize görevini yapsın diye, sağ salim istiyoruz" diye konuştu.

Gözü yaşlı Cerit Ailesi, Doğan Cerit ile ilgili yetkililerden gelecek iyi haberi bekliyor.