Diyarbakır’da hava destekli asayiş uygulaması

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İlçenin dar sokaklarında hava desteği ile gerçekleştirilen uygulamaya 500 polis katıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Narkotik, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Havacılık, Foto Film ve Çocuk Şube Müdürlükleri ile Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen uygulamada özellikle ilçenin dar ve karanlık sokaklarında polis helikopteri eşliğinde uygulama gerçekleştirildi. 55 ekipten oluşan 500 polisin katıldığı uygulamada umuma açık yerler denetlenirken, şüpheli araçlar durdurulup arandı. Şüpheli şahısların kimlik sorgusu yapılarak üst araması yapıldı.
Uygulama sonucunda 830 şahıs kontrol edilirken, 79 araç arandı, 21 iş yeri denetlendi. Uyuşturucu madde ticareti yapma, sağlama suçundan aranması olan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan M.E. gözaltına alındı. Hacizli yakalaması olan bir araca da işlem yapıldı.
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