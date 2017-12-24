Diyarbakır'da iğrenç olay! Küçük çocuğu taciz eden kişiyi esnaf dövdü

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Şair Sırrı Hanım Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş.E. (22) adlı şahıs 10 yaşındaki kız çocuğunu bir apartmana götürdü. Korkan çocuk çığlık atmaya başladı.
Bu sırada apartmanda yeni tuttukları daireye eşyalarını taşıyan 3 üniversite öğrencisi, kız çocuğunun çığlığını duyarak aşağıya indi. Öğrenciler şahsı döverek dışarıya çıkarırken, durumu fark eden esnaf da şahsı dövmeye başladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öfkeli grubun elinden güçlükle M.Ş.E.’yi alan polis, otomobile bindirerek gözaltına aldı. Polis, mağdur kız çocuğunu gözyaşları içerisinde Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürdü.
Olay sonrası ve kız çocuğunun polisler eşliğinde götürülmesini güvenlik kamerası ile görüntülendi.
İHA/DHA
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