HABER

Diyarbakır'da iğrenç olay! Küçük çocuğu taciz eden kişiyi esnaf dövdü

YAŞAM HABERLERİ | 24.12.2017 18:18 | Son Güncelleme 6 saat önce

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde bir şahıs tarafından taciz edilmeye çalışılan kız çocuğunu attığı çığlık kurtardı. Kız çocuğunun çığlığını duyan apartman sakini 3 öğrenci, tacizciyi döverek dışarı çıkardı. Durumu fark eden esnaf da önce meydan dayağı attığı tacizciyi daha sonra polise teslim etti.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Şair Sırrı Hanım Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş.E. (22) adlı şahıs 10 yaşındaki kız çocuğunu bir apartmana götürdü. Korkan çocuk çığlık atmaya başladı.

Bu sırada apartmanda yeni tuttukları daireye eşyalarını taşıyan 3 üniversite öğrencisi, kız çocuğunun çığlığını duyarak aşağıya indi. Öğrenciler şahsı döverek dışarıya çıkarırken, durumu fark eden esnaf da şahsı dövmeye başladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öfkeli grubun elinden güçlükle M.Ş.E.’yi alan polis, otomobile bindirerek gözaltına aldı. Polis, mağdur kız çocuğunu gözyaşları içerisinde Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürdü.

Olay sonrası ve kız çocuğunun polisler eşliğinde götürülmesini güvenlik kamerası ile görüntülendi.

İHA/DHA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
taciz Yenişehir Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Hayta İsmail'den olay sözler: '30 yaşında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olurdu'

Hayta İsmail'den olay sözler: '30 yaşında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olurdu'

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Erdoğan'ı korkuttu! Sahneye bir anda atladı ve...

Erdoğan'ı korkuttu! Sahneye bir anda atladı ve...

Son seçim anketi açıklandı: Bu Pazar seçim olsaydı... İşte oy oranları

Son seçim anketi açıklandı: Bu Pazar seçim olsaydı... İşte oy oranları

KHK'da yeni madde! Eylemlere katılanlara dokunulmazlık

KHK'da yeni madde! Eylemlere katılanlara dokunulmazlık

Eşini yatak odasında başkasıyla basmıştı! Alkışlarla uğurlandı

Eşini yatak odasında başkasıyla basmıştı! Alkışlarla uğurlandı

Okuyucu Yorumları 10 yorum
hiç boşa kızmayın,aslında milyonlarca insan benle aynı fikirde.kürtlerin genetiği bu.hainlik çocuk tacizi,dolandırıcılık.
gençlerin ellerine sağlık, polis gelmeseymiş daha iyi olurmuş, gene suçluyu KANUN adamları kurtardı. (SUÇLU VEYA HAKSIZSAN KORKMA DEVLET SENİN YANINDA)
Ellerine sağlık. Madem kanun gerekeni yapmıyor. Halk verir cezasını, gerekirse linç eder. İbreti alem olur...
Çocuklar sahipsiz gibi,adamın kör cesareti inanılmaz.İmam,cami cemaati,öğretmen,siyasetçi ,esnaf eyyyyy insanlar artık bunu durdurun
ellerine sağlık
vatandaşımızın ellerine sağlık.az bile yapmışlar.ders olsun
bu duyarlılık herkese örnek olmalı diğer şehirlerdede görmek isteriz bu. tacizci sapıklarıda idam sehpasında
Ev sahipleri öğrencilere evlerinizi gönül rahatlığıyla verebilirsiniz.Topluma fayda gelir zarar gelmez.Gençlik duyarlı...
idam cezası geri gelsin
ellerinize sağlık
Diğer Haberler
Denizli'de korkunç olay! İş yeri bastılar, kelepçeleyip demirle dövdüler

Denizli'de korkunç olay! İş yeri bastılar, kelepçeleyip demirle dövdüler

Küçük yaşta evlendirilmişti! Mahkemeden ibretlik ceza...

Küçük yaşta evlendirilmişti! Mahkemeden ibretlik ceza...

Eşini yatak odasında başkasıyla basmıştı! Alkışlarla uğurlandı

Eşini yatak odasında başkasıyla basmıştı! Alkışlarla uğurlandı

'Cinden korkarsınız' diye babasının yanında... Olayın ayrıntıları ortaya çıktı!

'Cinden korkarsınız' diye babasının yanında... Olayın ayrıntıları ortaya çıktı!

Kuyruğun sonu görünmüyor! Hafta sonu akın ettiler

Kuyruğun sonu görünmüyor! Hafta sonu akın ettiler

Eve erken geldi, yatak odasında erkek görünce... Dehşet!

Eve erken geldi, yatak odasında erkek görünce... Dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.