HABER

Diyarbakır’da iki kişi arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 11:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.Olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1216’ncı Sokak’ta meydana geldi.

Diyarbakır’da iki kişi arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1216’ncı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, F.T. (17), O.Ö.’yü (15) üç yerinden bıçaklayarak yaraladı. O.Ö. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan F.T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır’da iki kişi arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’da iki kişi arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kilis'te askeri hareketlilik!Kilis'te askeri hareketlilik!
Fransa'da ünlü gazeteciye silahlı saldırı!Fransa'da ünlü gazeteciye silahlı saldırı!
Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son işlerinde yakayı ele verdiler! Kasa hırsızı çift İstanbul'da yakalandı

Son işlerinde yakayı ele verdiler! Kasa hırsızı çift İstanbul'da yakalandı

Adana'da tefeci operasyonunda 12 tutuklama

Adana'da tefeci operasyonunda 12 tutuklama

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 polis ağır yaralı

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 polis ağır yaralı

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

Çorum’da 15 yaşındaki iki kız çocuğu 1 haftadır kayıp

Çorum’da 15 yaşındaki iki kız çocuğu 1 haftadır kayıp

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.