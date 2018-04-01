Diyarbakır’da iki kişi arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1216’ncı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, F.T. (17), O.Ö.’yü (15) üç yerinden bıçaklayarak yaraladı. O.Ö. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan F.T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.