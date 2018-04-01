HABER

Diyarbakır’da minibüsü ile otomobil çarpıştı: 25 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 21:48 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'da, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da minibüsü ile otomobil çarpıştı: 25 yaralı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır-Elazığ Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Eğil ilçesinden Diyarbakır'a gelen S.A. yönetimindeki 21 AC 779 plakalı minibüs, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 MM 739 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak bariyere çarptı. Kazada, her iki araçta bulunan aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 25 kişi yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kapanan karayolu araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır’da minibüsü ile otomobil çarpıştı: 25 yaralıDiyarbakır’da minibüsü ile otomobil çarpıştı: 25 yaralı

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'
Çiftlik Bank'ın depolarına baskın!Çiftlik Bank'ın depolarına baskın!
Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktıÜniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Afrin ve Karabük'ten kötü haber! 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kötü haber! 3 şehit, 13 yaralı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç kaza! Tırla çarpışan otomobil bu hale geldi!

Korkunç kaza! Tırla çarpışan otomobil bu hale geldi!

Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade

Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade

17 yaşındaki kadın kocasıyla birlikte tutuklandı

17 yaşındaki kadın kocasıyla birlikte tutuklandı

Tatil cennetinde korkunç ölüm!

Tatil cennetinde korkunç ölüm!

Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'

Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'

Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.