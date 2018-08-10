Diyarbakır'da öldürülen terörist arananlar gri listede çıktı

ANKARA (DHA) - TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır/Kocaköy bölgesinde 2 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu tespit edildi.

