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Diyarbakır'da otomobil takla attı: 7 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 16:32 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu, 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da otomobil takla attı: 7 yaralı 

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu, 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.
​Elazığ yönünden gelen Abdulkadir Karataş yönetimindeki 21 AR 500 plakalı otomobil, Ergani ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, otomobildeki 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan iki yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Diyarbakır'da otomobil takla attı: 7 yaralı Diyarbakır'da otomobil takla attı: 7 yaralı

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