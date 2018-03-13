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Diyarbakır’da otomobillerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 14:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 14 otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen B.T.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 14 otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen B.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşların cadde üzerinde park ettikleri araçların camlarının kırılarak araç içerisinde müştekilere ait değerli eşyaların çalınmasıyla ilgili gerçekleşen 14 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili olarak güvenlik kameralarından bir şüpheli tespit edildi.
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yaptığı detaylı çalışmalar neticesinde farklı tarihlerde gerçekleşen bahse konu hırsızlık olaylarının faili meçhul şüphelisinin B.T isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yenişehir ilçesinde yapılan operasyonla yakalanan B.T. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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