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Diyarbakır'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 12:27 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR kent merkezinde saatte 60 kilometre hızla giden nakliye kamyonuna asılarak kilometrelerce giden patenli gencin tehlikeli yolculuğu, kameraya yansıdı.

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR kent merkezinde saatte 60 kilometre hızla giden nakliye kamyonuna asılarak kilometrelerce giden patenli gencin tehlikeli yolculuğu, kameraya yansıdı.

​Merkez Bağlar İlçesi Sento Caddesi'nde hareket halindeki nakliye şirketine ait kamyona asılan patenli gencin yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Kulağında kulaklık, tehlikeye aldırış etmeden saatte 60 kilometre hızla giden kamyonun arkasındaki nakliye asansörüne tutunarak kilometrelerce gitti. Yoldaki sürücülerin uyarılarına aldırış etmeyen genç, görüntülendiğini fark edince, trafikte akan araçların arasına karışıp, gözden kayboldu.

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