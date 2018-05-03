Diyarbakır'da patlama söylentisi üzerine mahalle didik didik arandı

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da bir mahallede patlama olduğu söylentisi üzerine polis harekete geçti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel ekiplerin de katılımıyla arama yapılan mahallede, herhangi bir patlama izine rastlanmadı. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi, Yunus Emre Mahallesi'nde patlama olduğu söylentisi üzerine polis bilgilendirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel ekiplerin de bulunduğu çok sayıda polis, mahalleye gelerek, araştırma yaptı. Ara sokaklara giren özel timler, gezdikleri sokaklarda olağan dışı bir durumun yaşanmadığını tespit etti, ancak araştırmayı sürdürdü. Sokaklardaki vatandaşlara da ses duyulup duyulmadığını soran polis, mahallede herhangi bir olayın yaşanmadığını belirleyince bölgeden ayrıldı.
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