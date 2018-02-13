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Diyarbakır'da polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2018 22:03 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde, polis yol uygulama noktasına akşam saatlerinde bardak içerisinde hazırlanmış küçük çaplı el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

Diyarbakır'da polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde, polis yol uygulama noktasına akşam saatlerinde bardak içerisinde hazırlanmış küçük çaplı el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yada yaralanan olmadı.
Merkez Kayapınar ilçesinde Şanlıurfa Caddesi üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı yakınlarındaki polis uygulama noktasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Polis uygulama noktasına atılan ve bardak içerisine tuzaklanmış patlayıcının etkili bir şekilde patlamadığı öğrenildi.
Patlama sonrası kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatılırken, terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekipleri patlama bölgesinde inceleme yaptı.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırıDiyarbakır'da polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırıDiyarbakır'da polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırıDiyarbakır'da polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı

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