HABER

Diyarbakır’da polis noktasına patlayıcı atıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2018 22:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde polis noktasına küçük çaplı patlayıcı atıldı.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde polis noktasına küçük çaplı patlayıcı atıldı. Patlamada, yaralanan olmadı.
Olay, merkez Kayapınar ilçesi Şanlıurfa yolu üzerindeki polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis noktasına bardak içerisinde hazırlanmış patlayıcı atıldı. Yaralananın olmadığı patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Söylemezsem Olmaz'da Gülben Ergen hakkında skandal iddia

Söylemezsem Olmaz'da Gülben Ergen hakkında skandal iddia

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Dışişleri'den Yunanistan'a sert tepki!

Dışişleri'den Yunanistan'a sert tepki!

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sokak ortasında silahlı saldırıda öldü

Sokak ortasında silahlı saldırıda öldü

İş yerine ateş açan kadın, bir kişiyi yaraladı

İş yerine ateş açan kadın, bir kişiyi yaraladı

Yolda yürürken otomobilden açılan ateşle hayatını kaybetti

Yolda yürürken otomobilden açılan ateşle hayatını kaybetti

Tarım işçilerini taşıyan minibüs, askeri TIR'a çarptı: 4 ölü, 10 yaralı (2)

Tarım işçilerini taşıyan minibüs, askeri TIR'a çarptı: 4 ölü, 10 yaralı (2)

Van’da 7 roket başlığı ele geçirildi

Van’da 7 roket başlığı ele geçirildi

Kızıltepe'de ABD ve İtalyan menşeli tabancalar ele geçirildi

Kızıltepe'de ABD ve İtalyan menşeli tabancalar ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.