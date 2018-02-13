Diyarbakır’da polis noktasına patlayıcı atıldı

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde polis noktasına küçük çaplı patlayıcı atıldı. Patlamada, yaralanan olmadı.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Şanlıurfa yolu üzerindeki polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis noktasına bardak içerisinde hazırlanmış patlayıcı atıldı. Yaralananın olmadığı patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.