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Diyarbakır’da şehit sayısı 3’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 22:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker sayısı 3’e yükseldi.Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit olmuş, 2’si ağır 5 asker de yaralanmıştı.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker sayısı 3’e yükseldi.
Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit olmuş, 2’si ağır 5 asker de yaralanmıştı. Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan ağır yaralı askerlerden biri daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit askerler için tören
Patlamada şehit olan askerler için yarın sabah saatlerinde düzenlenecek törenin ardından cenazeleri defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

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