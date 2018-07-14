Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dicle ilçesi Kurşunlu köyü kırsalında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde 2 AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, 10 AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 320 adet AK-47 Kaleşnikof mermisi, 1 araç telsizi, 2 el telsizi, 2 pusula, 2 ses kayıt cihazı, 2 hafıza kartı, 3 not defteri ile örgütsel doküman, 14 büyük boy pil bloğu, 1 telsiz mikrofonu, 25 metre elektrik kablosu, 1 sırt çantası, 1 uyku tulumu, 2 takım terörist kıyafeti, 2 şemsiye, 1 panço, 7 kişisel bakım aparatı, 1 koli bandı, 1 küçük tüp, 100 kilogram un, 5 kilogram çay, 15 kilogram helva, 15 kilogram ayçiçek yağı, 15 kilogram zeytin, 6 kilogram kahvaltılık çikolata, 6 kilogram reçel, 5 kilogram salça, 10 kilogram peynir ve 25 kilogram çay şekeri ele geçirdi.
Tüp ve yaşam malzemeleri yerinde imha edilirken, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
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