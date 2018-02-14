Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 4 kişi yakalandı.
Olay, Kayapınar ilçesi Yılmaz Güney Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen 1 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralı şahıs ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaçan saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatan polis, olayla ilgili olarak biri silahlı olmak üzere 4 kişiyi yakaladı.
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