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Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 20:53 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Olay, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Sanat Sokağı’nda akşam saatlerinde meydana geldi.

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Sanat Sokağı’nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta karşılaşan iki grup arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen 1 kişi ayağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Şahsı vuran saldırgan kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı şahıs ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

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