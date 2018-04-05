Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, merkez Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 1. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada E.E. ve O.E. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik şeridiyle kapatılan sokakta olay yeri inceleme ekipleri çok sayıda boş kovan tespit etti. Park halindeki araçların da hasar gördüğü kavgaya karışanların yakalanması için bölgede operasyon başlatan polis 2 kişiyi gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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