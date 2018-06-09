Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 16 gözaltı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, kılıç, rahip figürü, kaseler ve değerli taşlar ele geçirildi. Operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Diyarbakır'da, farklı tarihlerde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, iple dikilmiş işlemeleri olan, kahverengi renkte, baş ve uç kısmı metal giydirmelerle süslü, kılıf içerisinde, yaklaşık 1 metre uzunluğunda, üzerinde farklı dilde yazılar ve boydan boya işlemler olan kılıç, bir rahip figürü, üzerinde farklı şekillerde insan motifleri ve süslemeleri bulunan pişmiş toprak kase, değerli olabileceği değerlendirilen 6 taş ele geçirildi.

Eserlerin hangi döneme ait olduğu araştırılırken, olayla ilgili gözaltına alınan 16 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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