HABER

Diyarbakır'da tefecilere şafak operasyonu : 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 13:22 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, işadamları, çiftçi ve esnafa yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları, borçlarını ödemeyenlere baskı yaparak mallarına el koymaya çalıştıkları ileri sürülen 6 kişi, eş zamanlı operasyonla göz altına alındı.

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, işadamları, çiftçi ve esnafa yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları, borçlarını ödemeyenlere baskı yaparak mallarına el koymaya çalıştıkları ileri sürülen 6 kişi, eş zamanlı operasyonla göz altına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı Mali Büro ekipleri, kentte tefecilik yolu ile çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, bazı kişilerin, aralarında işadamları, esnaf ve çiftçilerin de olduğu ihtiyaç sahiplerine borç para vererek, faiz yoluyla temin edildiği bilgisini aldı. Yüksek faizlerle verilen borçları ödeyemeyen kişilerin mallarına baskı, tehdit ve alıkoyma girişiminde bulunulduğunu tespit eden polis, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 browning marka tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ile toplamda 1783 fişek, toplam 525 bin lira para değerinde senet, hamiline yazılmış 108 bin lira değerinde çek, 28 ayrı kişiye ait fotokopi tapu senedi, kimlik fotokopileri, hesapların tutulduğu ajandalar, çek fotokopileri ve banka dekontları, vekaletnameler ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişinin Emniyet'teki sorgusu sürerken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

İstanbul'a yaz geldi, izdiham oluştuİstanbul'a yaz geldi, izdiham oluştu
Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!
TSK'da yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan giymiştiTSK'da yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan giymişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

'Teyzem kocama kaçmış'

'Teyzem kocama kaçmış'

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.