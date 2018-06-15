HABER

DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU; CEPHANELİK GİBİ OTOMOBİL

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 07:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışma yaptı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışma yaptı. Ramazan Bayramı öncesi ülkede kaos ortamı oluşturmak ve 24 Haziran seçimlerini sabote etme amacı güden terör örgütü mensuplarına yönelik istihbari ve operasyonel çalışma kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı. Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ele geçirilenler arasında, suikast eylemlerinde kullanılan susturucu takılmış vaziyetteki tabanca dikkat çekti. Yapılan açıklamada, TEM Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce dün Kayapınar İlçesi Peyas Mahallesi'nde durdurulan bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Arama sonucunda, bagaj kısmında saklı siyah kumaş saz kılıfı, gitar kutusu ve kumaş bez içerisinde; bir adet roketatar başlığı, bir adet plastik muhafaza kabı ile içinde roket sevk barutu, iki adet keleş olarak tabir edilen AK-47 marka uzun namlulu silah, bu silahlara ait 10 adet şarjör ve bu şarjöre ait basılı vaziyette 238 adet fişek, bir adet tabanca, bir adet suikast eylemlerinde kullanılan susturucu takılmış vaziyette tabanca, 23 adet 9x19 çapında ve 27 adet 7x65 çapında fişek, bir adet inşaat eldiveni, üç adet kar maskesi, bir adet pantolon ele geçirildiği bildirildi. AK PARTİ ADAYLARI VE DEVLET BÜYÜKLERİNE YÖNELİK EYLEM HAZIRLIĞI Konuyla ilgili 5 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin, daha önce farklı tarihlerdeki sokak olayları ve toplumsal gösterilerde kaos ortamı yaratmak amacıyla eylemlerde bulundukları, bunlarla ilgili poliste kayıtları olduğu öğrenildi. Yine bu kişilerin, PKK’nın kırsal bağlantılı isimleri olmakla beraber, şehir yapılanması üyesi de oldukları, kentte seçim öncesi AK Parti adayları ile bazı devlet büyüklerine yönelik kaos oluşturacak eylem hazırlığı yaptıkları belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------------------- - Ele geçirilen silah ve mühimmatlar Haber-Kamera: Canan ALTUNTAŞ / DİYARBAKIR (DHA)

PARTNERBurada denize girmek çok zor... Yok böyle kalabalık Burada denize girmek çok zor... Yok böyle kalabalık
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurduKız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu
Domaniç'te yıldırım düşen 2 katlı ahşap ev yandıDomaniç'te yıldırım düşen 2 katlı ahşap ev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu

Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu

Haziran ayında büyük sürpriz! 20 dakika boyunca...

Haziran ayında büyük sürpriz! 20 dakika boyunca...

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi

Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.